Palavra do Leitor

Da Redação



05/04/2023 | 13:31



Prisão especial ­- 1



Muito salutar o fim da peisão especial para os portadores de diploma universitário. Agora está nahora dos nossos caros magistrados acabarem com a ''punição'' da aposentadoria integral para juízes envolvidos em malfeitos. A mesma cadeia comum deve ser o destino tanto de quem tem diploma universitário e cometeu um crime quanto de um juiz corrupto, agressor ou com desvio de conduta.



Roberto Saraiva Romera - São Caetano

Prisão especial ­ 2

Finalmente o STF (Supremo Tribunal Federal) reforçou, aprovando em plenário, o que consta na Constituição, mas não era obedecido: "Todos são iguais perante a lei". Acabou o privilégio prisional dos universitários diplomados e creio que também das classes mais abastadas, a dos funcionários públicos, que eram "mais iguais" que os demais brasileiros. Um exemplo inexplicável de transgressão foi, mesmo sem diploma universitário, o então ex-presidente curtiu o autêntico spa em Curitiba, quando no Paraná tem a Penitenciária Federal em Catanduvas ou até a Papuda, em Brasília.



Humberto Schuwartz Soares - Vila Velha (ES)

Autistas

Aos prefeitos! Neste 2 de abril foi comemorado o Dia Mundial do Autista, que se alimenta do mais rico e nobre dos sentimentos, o amor incondicional. Beatriz Mirelle, repórter do Diário, traz reportagens de caráter extremamente prioritário e pertinente (Setecidades, dias 30/3 e 1º). Estamos nos referindo aos alunos e portadores do TEA (Transtorno do Espectro Autista), causa que clama por cuidados dos mais veementes. Observamos que essas não são as primeiras vezes que a temática sobre o autista é vinculada nesse nosso jornal. E esse alerta traz como proposta fazer com que os sete prefeitos das nossas cidades se acomodem juntos, em uma reunião, para que unidos deemum panorama definitivo sobre causa. Até porque somos sabedores de que os acometidos desse transtorno poderão ser tratados. Agindo assim, os autistas das sete cidades e seus cuidadores, responsáveis e afetos, encontrariam respostas definitivas a suas esperas, angústias, carências e contínuas preocupações.



Cecél Garcia - Santo André

Multas

''Governo Orlando Morando aplicou no ano passado 478 mil multas de trânsito'' (Política, dia 2). Errado! O título da reportagem deveria ser: ''Em 2022, motoristasdesrespeitam as leisde trânsito 478 mil vezes em São Bernardo''. É só passar no entorno do Paço Municipal de manhã, será fácil constatar carros e ônibus fechando o trânsito, invadindo a faixa de pedestres, motoqueiros que não respeitam qualquer semáforo e transitam pela calçada na Rua Américo Brasiliense, como exemplos. O motorista já foi educado pela autoescola quando tirou a sua carteira de habilitação, portanto que cumpra a legislação com responsabilidade e não será multado. Simples assim!



Walmir Ciosani - São Bernardo

Políticos

Não posso afirmar com absoluta certeza tratar-se de uma tendência, mas tenho observado eventos políticos sem público (eventos políticos com a presença obrigatória de funcionários públicos ainda são uma tendência, mas isso não quer dizer apoio popular) e eventos públicos sem políticos. No último domingo fiz questão de participar da 2ª Caminhada do Dia Mundial da Conscientização do Autismo. O evento contou com a participação de pais de autistas, familiares e simpatizantes, mas sem a presença de políticos, mesmo daqueles que são figurinhas carimbadas e, a bem verdade, não fizeram falta. Um senhor durante a caminhada, referindo-se a presença apenas do vereador César Oliva, comentou: "Se ao invés da caminhada pelas crianças, fosse pela causa animal a presença de políticos seria maior". Pensei com meus botões como alguém pode amar sinceramente os animais e não dar a mínima para o sofrimento de crianças e de suas famílias? Concluí que muitos defendem a causa animal por estar na moda e dar votos, diferentementede nós, que amamos e defendemos nossos pets mesmo antes de virar moda.

Roberto Canavezzi - São Caetano