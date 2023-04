Sementes do Polo Cosmético de Diadema

Da Redação



05/04/2023 | 13:25



A indústria da beleza sempre foi um dos carros-chefe da economia de Diadema. Potencializado por políticas públicas que estimularam os atores desse segmento, o ramo dos cosméticos fez com que Diadema ficasse nacionalmente conhecida como a cidade da beleza.

Para se ter a dimensão dessa vertente em Diadema, em 2012, o município era responsável por 4,6% de todos os vínculos empregatícios da área de cosméticos no Brasil. A cidade também gerava 0,3% do faturamento nacional do setor. Diadema, portanto, era um dos players mais relevantes do País.

O cenário encontrado de 2021 foi de total desmobilização do projeto de consolidação de Diadema como a cidade da beleza. Em 2020, a cidade já tinha visto redução de sua participação dos empregos na área de cosméticos – para 3% dos vínculos do Brasil – e a reclamação de empresários e demais agentes da cadeia era que não existia mais o diálogo que outrora era o motor da indústria cosmética em Diadema. Ou seja, a tendência que se apresentava era de completo enfraquecimento do trabalho ao longo dos anos que se seguiram se nada fosse feito.

Recebemos a missão da nossa secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de Diadema, Patty Ferreira, de retomar o Polo Cosmético de Diadema e Região. Patty tem sua história profissional totalmente vinculada ao setor, como cabeleireira e cosmetóloga, e, como empresária, pôde se beneficiar do período em que a Prefeitura estimulava essa área.

O processo de reconstrução nunca é fácil, mas a atual gestão deu todo suporte à recuperação do Polo Cosmético. Foram incontáveis reuniões com empresários e empreendedores. Superamos muitas desconfianças desde o relançamento do Polo, porém, era preciso ter uma marca concreta de que Diadema é a cidade da beleza novamente. E essa marca foi conquistada na Hair Brasil, que foi realizada no fim de março, no ExpoCenter Norte, em São Paulo.

Diadema foi a única cidade, enquanto órgão público, a ter um estande próprio em uma das maiores feiras da beleza do mundo. Contamos com apoio de oito empresas parceiras, que acreditam na retomada do Polo Cosmético, e pudemos entender a dimensão que a cidade tem quando falamos da área de cosméticos. Ao longo dos quatro dias da feira recebemos inúmeras visitas, de profissionais que sempre tiveram Diadema como referência, pudemos intensificar o network com atores do segmento, estamos com ideias novas.

São sementes plantadas que vão gerar frutos em breve porque não vamos parar por aí. O sucesso da participação de Diadema na Hair Brasil pavimenta uma estrada que vamos percorrer de fortalecimento do Polo Cosmético e de retomada do protagonismo da cidade dentro desse segmento.