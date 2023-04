Gás à indústria automotiva

Da Redação



05/04/2023 | 13:21



Eleito com a promessa de reindustrializar o Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já possui plano para reativar o setor automobilístico – o que pode causar impacto significativo no Grande ABC. O projeto foi divulgado após encontro ocorrido na segunda-feira entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é titular da Pasta de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. A pedido deste, o governo estuda o lançamento de programa para renovar a frota de automóveis, que seria financiado por fundo de empresas petrolíferas. Seria, finalmente, um estímulo às montadoras, que enfrentam uma crise na produção.

Vice-presidente da Ford na América do Sul, Rogelio Golfarb traduziu em números, em entrevista concedida ao jornal O Estado de S. Paulo, o tamanho da tragédia do setor. O Brasil, de acordo com o executivo, tem potencial para entregar 4,5 millhões de veículos por ano, mas o mercado interno só absorve 2,1 milhões. Ou seja, mais da metade da capacidade produtiva estaria ociosa. As razões de as linhas de montagem não estarem operando a todo vapor se resumiriam basicamente à falta de crédito. A maior parte dos clientes (70%), segundo dados da Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos), estaria comprando o automóvel à vista – invertendo tendência histórica no País.

A ideia do governo federal é utilizar os recursos do fundo das petroleiras, já existente, para estimular a renovação da frota. O programa prevê a indenização a proprietários de carros muito velhos, com mais de 30 anos de uso, com a contrapartida de que os modelos sejam retirados das ruas. Até o momento, todavia, nenhum detalhe sobre como será o pagamento foi adiantado pela equipe da Fazenda. Haddad crê em resposta rápida. Diante de cenário preocupante, acentuado pela recente saída da Ford de São Bernardo, em 2019, o Grande ABC aguarda sinalização positiva de Brasília para que as linhas de produção de suas montadoras sejam aceleradas – e o fantasma da desindustrialização desapareça de vez.