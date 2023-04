Kourtney Kardashian comemora um ano de casamento com Travis Barker e revela que estava bêbada na cerimônia: Tomei muito tequila

05/04/2023 | 13:11



Bodas de papel! Kourtney Kardashian usou as redes sociais na madrugada desta quarta-feira, dia 5, para comemorar o primeiro ano de casamento com Travis Barker e compartilhou com os seguidores alguns registros do dia, além de certas revelações.

Acontece que o casal teve uma cerimônia para lá de diferente e inesperada! A socialite contou que os dois assinaram os papéis em uma capela localizada em Las Vegas, nos Estados Unidos, com um ator vestido de Elvis Presley logo após participarem do Grammy 2022.

Mas calma que não parou por aí! Nos registros, Kourtney apareceu agachada no chão do carro, vomitando e passando mal. A influenciadora foi registrada segurando o próprio cabelo e recebendo o apoio do marido.

Na legenda da publicação, a Kardashian, de 43 anos de idade, confessou que estava muito bêbada, porém foi uma das noites mais felizes de sua vida com o baterista da banda Blink-182.

Um ano atrás um cover do Elvis nos casou depois do Grammy e tomei muita tequila na cabeça. Foi uma das melhores noites das nossas vidas, um sonho de uma vida cheia de aventuras juntas. E sim, essa sou eu vomitando no chão do carro, escreveu Kourtney na legenda da publicação.