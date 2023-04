Ator Milton Franceschini, do quadro Os Velhinhos se Divertem, morre aos 87 anos de idade

05/04/2023 | 13:10



Milton Franceschini, conhecido por fazer parte do quatro Os Velhinhos se Divertem, televisionado no Programa Silvio Santos, de 2011 a 2018, morreu nesta quarta-feira, dia 5, aos 87 anos de idade. O ator estava internado no Hospital Sancta Maggiore, em São Paulo.

Segundo informações do jornal O Dia, Milton morreu devido a uma insuficiência respiratória. O corpo do ator será cremado em uma cerimônia reservada apenas para amigos e família no Cemitério de Vila Alpina.

Em nota, a emissora lamentou a morte:

Ao lado de um extenso conjunto de atores, Milton se destacava pelo talento e versatilidade, marcando os 60 anos do Programa Silvio Santos. Os amigos e colegas de SBT se entristecem pela perda do querido amigo e parceiro, desejando que Deus conforte os corações de seus familiares neste difícil momento.