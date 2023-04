Virginia Fonseca e Zé Felipe criticam fala de Evaristo Costa, e apresentador rebate

05/04/2023 | 13:10



Senta que lá vem bafafá! Na manhã desta quarta-feira, dia 5, uma nova polêmica envolvendo Virginia Fonseca surgiu na internet. Evaristo Costa deixou um comentário alfinetando a maneira como a esposa de Zé Felipe lida com a maternidade, o que levou o casal à fúria - e até lágrimas.

Tudo começou por conta de um vídeo em que Virginia mostra a filha mais velha, Maria Alice pedindo o colo da babá. Nas imagens, a pequena aparece saindo dos braços da influenciadora para os da outra mulher, na tentativa de fugir da vacina. Rapidamente, os internautas compartilharam o momentos nas redes sociais, rendendo opiniões diversas. Evaristo, por exemplo comentou com a polêmica frase:

Já ouviram falar: mãe é quem cria?

Não demorou muito para que Zé Felipe, marido de Virginia, saísse em defesa da influenciadora. Sem deixar passar a crítica do jornalista passar em branco, o cantor apareceu bravo no Instagram e disparou:

- Falei que não queria mais arrumar confusão aqui, mas está f**a. O meu recado é para o Evaristo. Mas também, um homem que se chama Evaristo? Vai tomar no c* rapaz! Folgado. Muita gente querendo vir falar m***a. Atrás da internet a gente fica grandão. Fala o que quiser. As paradas não são desse jeito, não. Muita gente folgada. Ficam atrás de perfil falando m***a e na cara não fala.

Por meio dos Stories, Fonseca compartilhou uma foto chorando e abriu o coração. Na imagem, ela escreveu que não esperava por isso e que o comentário do jornalista arruinou seu dia:

Mãe é quem cria, sim, mas em caso de abandono. Eu nunca abandonei as minhas filhas, eu vivo por elas, faço tudo por elas, tenho babás porque eu trabalho, gosto de trabalhar para conquistar as minhas coisas sem depender de ninguém. Para dar a vida que pessoas que eu amo merecem! Nesse caso específico, a Maria Alice estava fugindo porque no meu colo ela tomaria a vacina! Já me cobro tanto nesse papel de mãe, para vir comentários assim de pessoas sábias (pelo menos achei que fosse)... Muito triste isso, estou realmente mal. Seu comentário fez o meu dia ficar uma m***a.

Família se envolvendo

Além de Zé Felipe, a mãe de Virginia também decidiu se manifestar. Margareth Serrão não deixou o comentário barato e respondeu insultando Evaristo:

- Tem gente que é tão ordinária que levanta e fala: De quem vou estragar o dia hoje? Esse tal de Evaristo Costa, Evaristo b***a, teve coragem de falar da minha filha, Virginia, uma supermãe. Você é um palhaço, um idiota. Vai ser mãe primeiro para julgar, ou então fala da sua mulher se tiver, ou da sua mãe. Otário.

A versão de Evaristo

O jornalista, por sua vez, compartilhou a foto de uma pomba branca, junto com uma frase de desculpas. Mas não citou o nome de Virginia.

Sou da paz. Não polemizem onde não existe polêmica. Poderia dizer tanto sobre criação de filhos, mas meus advogados estão de férias neste momento. Se alguém se sentiu ofendido, estou aqui para me desculpar.

Depois de todas o burburinho em torno de sua fala, Evaristo compartilhou uma foto em que apareceu relaxando. O jornalista mostrou toda a sua a habilidade na água e brincou na legenda:

Aquaman que fala?