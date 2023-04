Pesquisa: companhias maduras no uso de dados apresentam maior lucratividade

Da Redação

Do 33Giga



05/04/2023 | 12:55



Pesquisa global * da S&P Global Market Intelligence — “Profitable Outcomes Linked to Data-Driven Maturity” (em inglês, Lucratividade Associada à Maturidade no Uso de Dados) contratada em 2022, pela BMC Software, de software para empresas digitais autônomas (Autonomous Digital Enterprise), avalia a relação entre práticas e investimento no uso de dados e resultados baseados na estratégia de DataOps.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Segundo a pesquisa, as organizações passaram a ter noção da importância desse investimento em dados em mais de uma área, como inovação de produto (35%), sustentabilidade (43%) e corte de despesas e custos (50%), sendo que maior parte dos entrevistados entende que o maior impacto está diretamente ligado ao aumento das receitas (68%) e a satisfação dos clientes (55%).

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e compre o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies por apenas R$ 10

A necessidade de extrair maior valor comercial dos dados é clara, sendo até uma estratégia de DataOps bem definida, assim surge como uma chave para gerenciar e integrar análises para descobrir novas oportunidades, responder rapidamente a problemas e até mesmo checar os desafios.

“Para as organizações que usam a metodologia DataOps para dar suporte a todas as atividades orientadas por dados, 41% concordam fortemente que sua organização pode aplicar insights orientados por dados para impulsionar os objetivos de negócios, em comparação com apenas 13% dos entrevistados de organizações que não o fazem”, Ram Chakravarti, diretor de tecnologia da BMC.

O envolvimento e a satisfação do cliente são fundamentais para a rentabilidade empresarial a longo prazo, e são identificadas fortes práticas orientadas à dados como um motor destas métricas do cliente. Nos próximos 24 meses, a ênfase na satisfação do cliente continuará a ser uma prioridade máxima para as organizações, uma vez que estas tentam otimizar a utilização dos dados.

“Vemos neste estudo que as áreas de maior sucesso com uma visão orientada por dados incluem frequentemente aquelas estreitamente ligadas à rentabilidade e receitas, incluindo o tratamento e a assistência ao cliente a bordo”, finaliza Ram Chakravarti.

*A BMC contratou a S&P Global Market Intelligence para conduzir a pesquisa no final de 2022. A pesquisa obteve informações de 1.100 profissionais de TI e dados de grandes empresas em diversas regiões globais em vários setores e onze países.