Grupo de taiko de São Bernardo se apresenta em Mogi

Da Redação



05/04/2023 | 12:48



O grupo de taiko Kiendaiko, do Bunka de São Bernardo, criado com a missão de disseminar a cultura japonesa por meio das batidas fortes dos tambores japoneses, é uma das 60 atrações da 36ª edição do Festival de Outono Akimatsuri, que acontece em Mogi das Cruzes, a 76 quilômetros de Santo André. A festa começa neste sábado (8), se estende pelo domingo (9) e termina no próximo fim de semana (dias 15 e 16).

Formados por 50 tocadores, com idades entre 4 e 80 anos, os são-bernardenses se apresentam no domingo, a partir das 15h30. “É sempre muito emocionante subir no palco do Akimatsuri, que é um dos maiores eventos japoneses do Brasil, para levarmos a nossa cultura por meio de uma arte tão linda, que é o taiko”, explica a conselheira do grupo, Rosa Satiko Kano Coelho.

Trazer um pedacinho do Japão para o Brasil é o objetivo do Akimatsuri, realizado no Centro Esportivo do Bunkyo (Avenida Japão, número 5.919, bairro Porteira Preta), das 10h às 22h, aos sábados, e das 10h às 21h, aos domingos.

O evento é organizado pelo Bunkyo – Associação Cultural de Mogi das Cruzes em uma área de 240 mil metros quadrados, com decoração típica, com lanternas japonesas (tyotins), imenso portal japonês (torii), Vila Cultural Japonesa com oficinas de shodô (escrita japonesa), origami, mangá, cerimônia do chá e outras atrações culturais.

O Akimatsuri tem também uma ampla Praça de Alimentação com uma grande diversidade de pratos orientais, como yakissoba, udon, tempurá. A novidade deste ano é um churrasco japonês feito com uma carne originária do Japão, o wagyu.

Há também um centro de negócios com 120 estandes, divididos entre os setores automotivos, serviços e mini shopping, e pavilhão agrícola, com exposição dos produtores hortifrutigranjeiros da região, conhecida como Cinturão Verde do Estado. Os itens estarão em exposição e também serão vendidos a preço de produtor.

INGRESSOS

Os ingressos para o Akimatsuri podem ser comprados no site da Sympla. Os tíquetes custam R$ 20, mas estudantes com carteirinha, professores e pessoas a partir de 60 anos pagam só meia, R$ 10. Crianças até 7 anos entram de graça. O estacionamento custa R$ 30. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (11) 4791-2022. A programação completa do festival está disponível no site www.akimatsuri.com.br