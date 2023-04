Júri de acusado de atirar em policial será em maio

Da Redação



05/04/2023 | 12:27



A juíza da Vara do Júri de Santo André, Milena Dias, marcou para o dia 4 de maio próximo o júri do acusado de atirar em um policial militar no Curuçá, em uma tentativa de assalto frustrada.

Conforme os autos, Julio Cesar Porto Ramos estava próximo de uma escola daquela região para roubar um carro. Ramos estava com um comparsa, segundo denúncia do Ministério Público. Quando os assaltantes tentaram retirar um motorista de um veículo estacionado, um policial militar à paisana deu voz de prisão aos dois assaltantes.

No entanto, Ramos não teria acatado a ordem do policial e, para tentar escapar, atirou contra o PM, que foi atingido na perna. O policial estava próximo do local do crime porque esperava – com a mulher – o filho sair da escola. Após ser atingido, o PM ficou afastado das funções por oito meses.

Nas alegações finais, a defesa do acusado afirmou que uma testemunha não conseguiu identificar o comparsa de Ramos e, por isso, a sentença deveria ser improcedente. No entanto, vítimas reconheceram Ramos como autor de tentativa de roubo e disparos contra o PM.





RECURSO JUNTO AO TJ

O réu tentou reverter o pronunciamento junto ao TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) para não ser levado ao júri, mas não conseguiu.

“Havendo elementos mínimos de autoria e materialidade quanto ao delito de homicídio, o mesmo acontece com o delito conexo de roubo diante do relato da vítima e testemunhas como acima destacado, além do mais, essa conduta observa a regra processual da vis atractiva”, disse em trecho do acórdão a desembargadora Maria Rachid Vaz de Almeida.