Correção: Déficit comercial dos EUA sobe a US$ 70,5 bilhões em fevereiro

05/04/2023 | 12:22



Na matéria divulgada anteriormente, havia um erro no segundo parágrafo. As exportações dos EUA tiveram queda mensal em fevereiro, e não em setembro, como havia sido informado. Segue abaixo o texto corrigido.

A balança comercial dos Estados Unidos exibiu déficit comercial de US$ 70,5 bilhões em fevereiro, maior que o déficit de US$ 68,7 bilhões de janeiro (dado revisado nesta quarta-feira, de US$ 68,3 bilhões antes informado), segundo dados do Departamento do Comércio. Analistas ouvidos pelo The Wall Street Journal previam um déficit menor, a US$ 69,1 bilhões.

As exportações tiveram queda mensal, de US$ 258,1 bilhões em janeiro para US$ 251,2 bilhões em fevereiro.

As importações também caíram ante janeiro, de US$ 326,7 bilhões a US$ 321,7 bilhões.