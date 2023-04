Ônibus são queimados em São Bernardo e Diadema

Renan Soares

do Diário do Grande ABC



05/04/2023 | 12:20



Dois ônibus de transporte público foram incendiados no fim da noite da última segunda-feira (3). O primeiro veículo foi alvo por volta das 21h30, na Rua dos Miosótis, no cruzamento com a Avenida Corredor ABD, em Diadema. Após o fogo ser controlado pelo Corpo de Bombeiros, outra ocorrência foi registrada. Desta vez na Rua Carlos Estevão, no bairro Jordanópolis, em São Bernardo, cerca de 700 metros do primeiro incêndio.

No primeiro caso, a equipe da PM (Polícia Militar) foi acionada por moradores. O motorista informou aos agentes que foi abordado por quatro pessoas, dos quais um deles segurava um galão com combustível, utilizado para início do incêndio. Ao sair do veículo, o motorista se afastou e correu para solicitar ajuda. O grupo fugiu em duas motocicletas pelo Corredor ABD, sentido São Bernardo, município onde ocorreu o segundo ataque, pouco tempo depois do primeiro. Nas duas ocorrências não houve feridos.

O caso segue em investigação pelo 3º Distrito Policial de Diadema. A polícia analisa se os ataques foram feitos pelo mesmo grupo, e se há alguma relação com a morte de dois assaltantes em local próximo, no cruzamento do mesmo Corredor ABD, com a Avenida César Magnani, no último domingo (2), após tentarem roubar dois policiais à paisana, em São Bernardo.

Conforme informado pelo Diário na edição de terça-feira (3), os militares estavam no semáforo enquanto esperavam o sinal abrir. Neste momento, uma motocicleta com os dois homens fechou a passagem e anunciou o assalto com arma de fogo. Os policiais reagiram e mataram os assaltantes. Segundo boletim de ocorrência, lavrado por roubo, homicídio e legítima defesa, um grupo de pessoas hostilizou os policiais que foram vítimas da tentativa de roubo porque a dupla de assaltantes era da comunidade Favela Naval, próxima ao local. Os policiais foram ouvidos e liberados. A SSP (Secretaria de Segurança Pública) confirmou ambos os incêndios, mas não aponta ainda relação entre os crimes, “a polícia trabalha para esclarecer todas as circunstâncias relativas às ocorrências”.