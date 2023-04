No Mais Você, Marvvila chora ao analisar momentos no BBB23

05/04/2023 | 12:10



Marvvila se despediu do BBB23 na madrugada desta quarta-feira, dia 5, e deixou os brothers muito emocionados na casa mais vigiada do Brasil. E como já é de praxe, a cantora participou do Café com Eliminado no Mais Você.

Ao rever o momento em que estava se despedindo dos brothers, Marvvila se derreteu e não poupou palavras para agradecer as amizades que fez no programa:

- Eles [Sarah Aline e Fred Nicácio] foram um presente para mim. Sarah então... Eu pedi muito a Deus para botar uma Sarah lá dentro para mim, uma pessoa que fosse uma fortaleza para mim e que eu pudesse ser também e a Sarah foi essa pessoa. Fiz amigos incríveis lá que me ajudaram muito, que sempre me apoiaram muito.

E caso você não tenha visto, a saída de Marvvila foi muito animada e cheia de música. A própria artista cantou muito para animar o momento e evitar chorar, mas não deu para segurar as lágrimas durante o café da manhã.

Muito emocionada com o vídeo e sentindo o carinho de todos os brothers, ela derramou algumas lágrimas e brincou:

- Eu sou resenha. Acho que para o jogo isso por não ser tão bom porque a galera quer ver o circo pegar fogo, galera quer ver sangue, quer ver briga no café da manhã, briga por ovo.. E eu sou isso aí, sou resenha. Tudo que aconteceu no jogo, fica no jogo.

E teve surpresa! O noivo da cantora apareceu para fazer uma linda homenagem à Marvvila e arrancou um sorriso sincero dela. No papo, ela confessou que foi bem difícil ficar longe do amado.

- A sensação de estar lá [no BBB23] é que a gente está lá há anos, então eu sonhava que ele já estava casando, com filhos e eu ficava: Meu Deus!

Mas deu tudo certo e os dois já se reencontraram com direito a muitos abraços e beijos. Fofos, né?