Brooke Shields revela ter sido retirada de seleta lista criada por Tom Cruise: - Quero voltar

05/04/2023 | 12:10



Ficou sem bolo? Brooke Shields está na esperança de ter de volta seu lugar na seleta lista de Tom Cruise para a próxima temporada de feriados de final de ano. Em entrevista à revista People, a atriz revelou que já recebeu o cobiçado bolo de Natal de coco do astro de Top Gun, mas acabou ficando de fora do time de privilegiados.

- Fiquei na lista por um tempo. Tive uma boa corrida de dez anos e ganhei o bolo de coco todos os anos, o que me deixou muito feliz.

O artista é conhecido por presentear anualmente seus amigos com um bolo feito pela Doan's Bakery em Woodland Hills que custa cerca de 635 reais. Brooke contou que, inicialmente, o presente era dado por Tom ao lado da ex-esposa Katie Holmes e sua filha, Suri.

- Era deles e Suri, então eram os três, e logo não era Suri e nem Katie e apenas Tom. Então passou de apenas Tom por um tempo, mas não em todos os feriados. E então o bolo parou.

Sem ter certeza sobre o que aconteceu para ter sido retirada da lista, a atriz declarou que quer muito voltar a receber a deliciosa sobremesa.

- Quero voltar à lista de bolos. É o melhor bolo. Tom, preciso voltar à lista de bolos.

Ele é o momento!

Aos 60 anos de idade, Tom Cruise continua a fazer um sucesso estrondoso no cinema e recentemente retornou com Top Gun: Maverick. O levantamento realizado pelo site financeiro Trading Pedia sobre os atores mais bem pagos por produções lançadas em 2022 revelou que o artista recebeu cerca de quatro milhões de reais por minuto de tela para atuar no longa-metragem e ficou no topo da lista.

Na categoria de famosos nomeados ao Oscar 2023, Barry Keoghan - que concorreu a Melhor Ator Coadjuvante por Os Banshees de Inisherin - está no topo com cerca de um milhão de reais por minuto. Jamie Lee curtis, vencedora da estatueta de Melhor Atriz Coadjuvante por Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo, recebeu quase 150 mil reais por minuto.

Já entre os atores sem nomeações da Academia, Jennifer Lawrence levou o segundo lugar ao receber 867 mil reais por minuto no filme Passagem. Isso que é sucesso!

