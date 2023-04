Brasil derrota o Canadá em amistoso de vôlei paralímpico

Da Redação



05/04/2023 | 11:59



A Seleção Brasileira de Vôlei Paralímpico, comandada pelo técnico Fernando Guimarães, venceu o Canadá por 2 sets a 1 (27/29, 25/19 e 15/6), em amistoso realizado ontem, na quadra do Colégio Singular, em Santo André. Na sexta-feira, às 16h, as duas equipes voltam a se enfrentar, dessa vez na quadra do Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo, com transmissão da SporTV.

O jogo ocorreu em Santo André por sugestão do técnico Fernando Guimarães, que foi aluno do Singular. As duas seleções estão garantidas nos Jogos Paralímpicos de Paris, na França, em 2024.

Brasil e Canadá foram os finalistas do último Mundial da modalidade, disputado em Sarajevo, Bósnia, em novembro passado. À ocasião, as brasileiras levaram a melhor e derrotaram as rivais por 3 sets a 2 (25/23, 18/25, 25/21,17/25 e 15/6). As equipes também se enfrentaram na decisão pelo bronze nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020, oportunidade em que as brasileiras também venceram as canadenses, mas por 3 a 1 (25/15, 24/26, 26/24 e 25/14).

“O Canadá é o atual vice-campeão mundial. Começou uma semana de treinamento junto conosco. Vai ser um bom teste, mas nossa equipe está diferente. Improvisamos duas atletas que não são levantadoras na posição para deixar a equipe mais alta. Além disso, nosso ataque também deve ficar mais potente”, avaliou Fernando Guimarães. O jogo foi prestigiado por ícones do esporte da região, como Willian Carvalho, Antonio Carlos Moreno e Arilza Coraça.