EUA emitem recorde de vistos de turismo para brasileiros

Os postos consulares dos Estados Unidos no Brasil alcançaram um novo recorde histórico. Apenas em janeiro de 2023, as autoridades emitiram cerca de 75 mil vistos de turismo, representando um aumento de 27% em relação ao recorde anterior, de 59 mil autorizações emitidas em março de 2018.

De acordo com Liz Dell’Ome, advogada especialista em imigração de brasileiros para os EUA e fundadora da Dell’Ome Law Firm, o recorde atual é motivado por diversos fatores, além da demanda reprimida pela pandemia de Covid-19.

“A retomada do turismo pode ser influenciada por diversos fatores, como a mudança do marco cambial no Brasil, que aumentou para US$ 10 mil o limite de entrada e saída de divisas do país. Além disso, visitar os EUA como turista pode ser uma forma de experimentar uma parte da vida no país e analisar as possibilidades de viver por lá permanentemente”, afirma a profissional.

No entanto, Liz alerta que tentar obter um visto de permanência a partir de um documento de viagem pode ser um erro. A advogada recomenda buscar serviços especializados para evitar frustrações e possíveis prejuízos financeiros.

Segundo ela, muitas pessoas procuram seu escritório após terem sido negadas anteriormente ou terem iniciado o processo de forma incorreta. Isso pode encarecer a jornada e até mesmo torná-la inviável.

Vistos de turismo para brasileiros emitidos pelos EUA

Veja a quantidade de vistos de turismo para brasileiros emitidos pelos EUA desde 2018.

Ano Fiscal 2018

Out 45.845

Nov 41.455

Dez 44.593

Jan 50.779

Fev 40.480

Mar 59.483

Abr 57.379

Mai 49,857

Jun 46.040

Jul 52.590

Ago 52.820

Set 37.730

Ano Fiscal 2019

Out 44.508

Nov 40.817

Dez 43.480

Jan 48.390

Fev 46.944

Mar 43.215

Abr 52.983

Mai 53,590

Jun 39.493

Jul 44.362

Ago 52.001

Set 44.196

Ano Fiscal 2020

Out 43.951

Nov 34.042

Dez 36.439

Jan 43.226

Fev 33.409

Mar 23.301

Abr 28

Mai 22

Jun 13

Jul 18

Ago 38

Set 57

Ano Fiscal 2021

Out 67

Nov 100

Dez 130

Jan 82

Fev 116

Mar 189

Abr 221

Mai 370

Jun 474

Jul 472

Ago 588

Set 926

Ano Fiscal 2022

Out 1.083

Nov 24.044

Dez 43.096

Jan 46.905

Fev 63,763

Mar 70.156

Abr 65.488

Mai 73.078

Jun 53.047

Jul 63.125

Ago 71.847

Set 58.056

Ano Fiscal 2023

Out 58.576

Nov 56.477

Dez 68.077

Jan 75.341

