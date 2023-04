WhatsApp TOP: veja como comprar e usar passagens de transporte coletivo pelo app

Da Redação

Uma das modalidades mais populares para a compra de passagens para o transporte coletivo paulista, dentro da Plataforma TOP, é o WhatsApp TOP.

Com um sistema fácil e intuitivo, todo o processo de venda e recebimento do Bilhete QR Code acontece direto no aplicativo de mensagens. É necessário migrar para o app ou site do banco apenas para efetuar o pagamento via PIX.

Para utilizar é muito simples. Basta os passageiros terem o WhatsApp instalados no seu celular e seguir o processo abaixo:

Mande um “oi” para o número 11 3888-2200 – importante verificar se o perfil tem o selo de verificação. Digite 1 para compra do Bilhete Digital TOP QR Code para CPTM e Metrô ou para fazer recarga do Cartão TOP. Para envio do comprovante da transação, informe seu nome completo, e-mail e número de CPF. Escolha o número de passagens, digitando de 1 a 5.

Obs: usuários do sistema Android devem copiar o link completo do Código PIX recebido no WhatsApp TOP antes de migrar para o pagamento no aplicativo do banco.

Ao confirmar a transação, o usuário receberá um Código PIX para copiar e colar no aplicativo do banco, com 20 horas de validade. Feito o pagamento, os bilhetes QR Code serão entregues no próprio WhatsApp e o comprovante enviado para o e-mail.

Os passageiros podem comprar até 5 unidades por vez. Além da compra de passagens, o menu do WhatsApp TOP também traz opções para atendimento ao Cartão TOP, Bilhete Digital QR Code TOP e máquinas de autoatendimento.

O bilhete é gerado na tela e pode também ser salvo na galeria (Android) ou Arquivos (IOS) do celular, permitindo que seja utilizado offline. Para embarcar, basta posicionar a tela do celular com o bilhete digital no leitor de QR Code instalado em cada catraca nas estações.

O passageiro também recebe os bilhetes e a confirmação da compra por e-mail.

Essa ação foi uma das inovações implantadas pela Plataforma TOP no transporte público paulista. Entre elas, estão o APP TOP, o NFC (pagamento por aproximação) para passagens embarque direto nas catracas com cartão de crédito e crédito – atualmente, essa solução está presente em 13 estações dos trilhos de São Paulo –, a oferta de bilhetes dentro da Carteira do Google e outras, como a expansão do número de ATMs e mais de 8 mil pontos comerciais espalhados pela capital e RMSP.

Em caso de dúvidas, basta entrar em contato com os canais de atendimento via WhatsApp TOP (11 3888 2200), Facebook, Instagram e Twitter (@boradetop). Além desses, a Autopass, empresa responsável pelo TOP, acabou de lançar um site especial sobre dúvidas.