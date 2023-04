Volkswagen cria banco digital para empresas

Da Redação



05/04/2023 | 11:46



A Volkswagen lançou ontem a VOU, a primeira plataforma financeira do setor automobilístico do Brasil. A fintech nasce oferecendo serviços bancários e antecipação de recebíveis a empresas para fomento de liquidez e é voltada a parceiros da marca, como concessionários e fornecedores. Segundo a montadora, a gama de serviços voltados à gestão financeira deverá ser ampliada.

“A Volkswagen é uma marca sólida e que conta com paixão e confiança dos brasileiros. Agora, inovamos mais uma vez por uma nova estrada no mercado de fintechs. O jeito como trasacionamos o dinheiro está mudando, evoluindo, e a Volkswagen investe na VOU como uma nova forma de agregar valor ao seu negócio e apoiar parceiros”, afirmou o CEO da empresa no Brasil, Ciro Possobom.

A Fintech foi criada em parceria com a Volkswagen Financial Services. “A missão da Volks é impulsionar o acesso à mobilidade. Com a VOU, queremos facilitar o dia a dia financeiro das empresas em um momento desafiador de acesso ao crédito, além de explorar mais oportunidades para a oferta de mobililidade, digital e inclusiva”, afirmou Rodrigo Capuruçu, CEO da financeira.