BBB 23: 'Fiquei com medo de ser esquecida aqui fora', diz Marvvila após eliminação

05/04/2023 | 11:43



Marvvila foi a 12ª eliminada do Big Brother Brasil 23, na noite desta terça-feira, 4. A cantora recebeu apenas 16,95% dos votos para permanecer na casa. Na manhã desta quarta-feira, 5, a ex-sister participou do Mais Você e avaliou sua participação no reality show da Globo. "Eu estava com um sentimento de tristeza, despedida, mas estava grata", disse a artista.

A ex-participante da competição foi apontada pelo público como "planta" no transcorrer da competição, por se posicionar pouco no jogo. Sobre suas estratégias no programa, ela comentou: "as pessoas querem ver sangue, briga no café da manhã e eu sou muito resenha. Eu só quero festejar porque lá dentro é uma pressão muito grande".

Marvvila alegou que sua falta de posicionamento foi em decorrência de suas alianças. "Acabei me perdendo no jogo e acabei me anulando muito para entender meus aliados que estavam sendo atacados no início do jogo. No começo, me atrasei para defender o grupo, sei que isso me complicou, passei quase o jogo inteiro muito mal", explicou.

A cantora ainda relembrou que não tinha noção do tempo dentro da casa e tinha receio de que, quando saísse, sua vida estaria diferente. "Eu senti que o tempo estava passando e eu ia ser esquecida. Achei que não ia trabalhar, me perguntei se ainda tinha noite e se minha família ainda me amava", relatou.