Quatro crianças são mortas em ataque a creche nesta manhã em Blumenau

Luana Mello

Do Diário do Grande ABC



05/04/2023 | 10:11



Uma creche foi invadida na manhã desta quarta-feira (05), em Blumenau, São Catarina. De acordo com a Polícia, quatro crianças foram mortas e uma está em estado grave.



Segundo a polícia, um homem de 25 anos invadiu a creche Cantinho Bom Pastor, que fica no Bairro Velha, com uma machadinha, atacou as crianças e logo em seguida se entregou no Batalhão da PM, conforme afirmou o delegado geral de polícia de Santa Catarina, Ulisses Gabriel.

A Polícia Civil e a equipe do IML (Instituto Médico Legal) ainda estão no local. Todas as crianças e profissionais que estavam na escola já foram retirados pela polícia.

Este ataque ocorreu há menos de dez dias após uma escola pública em São Paulo ser alvo de um aluno adolescente. Ele matou uma professora com golpes de faca e deixou outros feridos.

*Esta reportagem está em atualização.