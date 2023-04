Eduardo Costa se casa no civil com Mariana Polastreli e exibe cliques nas redes sociais

05/04/2023 | 10:11



Isso que é uma comemoração em dobro! Na última terça-feira, dia 4, Eduardo Costa se casou no civil com Mariana Polastreli e vale citar que a data também marcou o aniversário de 35 anos de idade da influenciadora.

Tomada de felicidade de finalmente ter trocado alianças com o cantor, Mariana usou as redes sociais para compartilhar cliques do momento especial. Nas fotos, ela aparece com um vestido branco sem mangas, enquanto o famoso decidiu vestir calça branca e uma camisa de um tom verde bem claro para a cerimônia.

Na legenda da primeira publicação, a recém-casada comemorou:

Oficialmente casados. GRAÇAS A DEUS.

Na segunda publicação, o casal surgiu segurando taças de champagne e a influenciadora fez uma declaração ao marido na legenda:

Eu escolho e escolherei você todos os dias da minha vida.