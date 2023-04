Roupas de luxo de Glória Maria são vendidas em brechó; peças de grife podem chegar até sete mil reais

05/04/2023 | 10:10



Além de aventureira, jornalista e apresentadora, Gloria Maria também tinha vocação para moda. Após a morte inesperada em fevereiro de 2023, seu acervo de roupas passou a ser vendido em um brechó de luxo online - o Hug Shop.

Segundo informações do jornal O Globo, o closet de Gloria continha cerca de 15 mil peças. Por isso, foi necessário que uma equipe fizesse uma seleção do que seria vendido. Isabela Menezes fez parte dessa força tarefa, tanto por ser amiga da jornalista como também por ser a criadora da loja de segunda mão.

Em entrevista para o site da jornalista Lu Lacerda, o economista Paulo Mesquita, amigo de Glória e tutor de suas filhas, Maria, de 15 anos de idade, e Laura, de 14 anos de idade, contou:

É apenas uma parte do acervo. Disponibilizamos porque não vai ter espaço quando nos mudarmos da casa da Gávea (na Zona Sul do Rio de Janeiro). Tem também muita coisa que não dá pra vender, que vai ser mantido pelo menos até as meninas ficarem adultas.

Ainda de acordo com o jornal, cerca de 20% das peças de Glória são de grandes marcas, como Versace, Louis Vuitton, Jamie Puech, Prada, Chanel e Soho Style.

Entre itens raros e extravagantes, está uma bolsa Chanel, de sete mil reais e um vestido da Fethie, de 665 reias.