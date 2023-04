Governo planeja fundo para tirar ‘latas velhas’ das ruas e das estradas

Nilton Valentim



05/04/2023 | 09:33



Renovar a frota de veículos que circula pelas ruas e estrada reflete em economia no gasto de combustível, menor emissão de poluentes e mais segurança para condutores passageiros e pedestres. Os principais empecilhos para a aquisição de carros motos, caminhões e ônibus novos são o preço e, principalmente, a alta taxa de juros. Dois ministros do governo Lula abordaram o tema nesta semana. Fernando Haddad, da Fazenda, e Geraldo Alckmin, vice-presidente e titular da pasta de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Eles sinalizaram com a possibilidade de usar o fundo das petroleiras para conceder incentivos para a troca de veículos velhos por outros novos.

Levantamento feito pelo Sindipeças e divulgado no fim do ano passado mostrou que no Brasil, a frota circulante de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus tem idade média, de 10 anos e 3 meses. E que esse tempo de uso vem aumentando desde 2014. Em quase uma década, de 2013 a 2021, o envelhecimento elevou-se em 1 ano e 10 meses.

“Vim tratar com o vice-presidente da possibilidade de estabelecer um programa que usa o fundo das petroleiras e dedicar esse fundo à transição ecológica por meio da renovação de frota de carros muito velhos, que precisam ser retirados de circulação, mediante indenização para que a frota seja renovada em respeito ao meio ambiente”, declarou Haddad, na noite de segunda-feira.

O envelhecimento da frota foi um dos assuntos abordados pelo presidente da Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos), Márcio de Lima Leite, em encontro com Haddad no fim de março. “O mercado há 2 anos e meio fazia 70% das suas vendas a prazo e 30% à vista. Agora, estamos vendendo 70% à vista e 30% a prazo. Significa que esse consumidor desapareceu e está indo para mercado de usados e usados com mais de 10 anos de uso”, afirmou.

Em dezembro, o governo anterior regulamentou o programa Renovar, por meio de decreto. O programa original previa a substituição de caminhões, implementos rodoviários, ônibus, micro-ônibus, vans e furgões com mais de 30 anos de fabricação, por meio de um fundo formado por recursos de empresas de combustíveis. Agora, o governo atual pretende estender o programa a carros muito velhos.