Cunhada de Virginia Fonseca fala pela primeira vez após polêmicas do marido, saiba mais!

05/04/2023 | 09:11



Pensa em uma família que adora se envolver em polêmicas e vive sendo o centro das atenções das fofocas... a de Leonardo! E como você vem acompanhando, Mellody Barreto é cunhada de Virginia Fonseca e viu seu nome sendo atrelado a um bafafa da família.

Pois é, a influenciadora fez questão de aparecer nas redes sociais na última terça-feira, dia 4, para se pronunciar pela primeira vez sobre a polêmica envolvendo seu atual marido, William Gusmão. Caso você não saiba, o irmão de Virginia Fonseca teria sido filmado aos beijos com uma outra mulher.

Boa tarde, primeiramente, queria dizer que estou passando aqui para agradecer do fundo do meu coração por todo o carinho que estou recebendo, eu e Gabrielzinho, por todo amor, afeto, toda mensagem de afeto que cada um de vocês que tirou um tempinho pra vir desejar coisas boas para mim e meu filho. Me ausentei, porque senti no meu coração que era muito necessário fazer isso. Fiz contato com Deus, pedi sabedoria e assim veio o afastamento que foi muito necessário para mim e o Gabrielzinho. Senti falta dessa troca de carinho, mas peço muita compreensão de vocês que já estavam comigo aqui, porque foi necessário [o afastamento]; precisava cuidar da minha saúde e da saúde do meu filho, que ainda está na barriga. Estamos em paz, com o coração leve. Sempre preguei a frase espalhe a luz por onde você for e por ter essa sabedoria a gente consegue acolher só as coisas boas. O que é ruim não tem espaço na minha vida nem do meu filho

Vale citar que William é casado com Mellody, que está grávida do primeiro filho do casal.