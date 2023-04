Warriors buscam virada com show de Curry, vencem Thunder e se aproximam dos playoffs da NBA

05/04/2023 | 09:02



Se há algo constante na campanha irregular do Golden State Warriors nesta temporada da NBA são as viradas, sob a liderança de Stephen Curry. Na noite desta terça-feira, o atual campeão repetiu este roteiro na vitória sobre o Oklahoma City Thunder por 136 a 125, diante de sua torcida. O grande triunfo deixou os Warriors mais próximos da vaga direta nos playoffs.

Os atuais campeões da NBA terminaram o primeiro tempo com dez pontos de desvantagem no placar. Mas a história começou a mudar a partir do terceiro quarto com a atuação inspirada de Curry, cestinha da partida, com 34 pontos. Desta vez, ele não esteve sozinho. Jordan Poole anotou 30 enquanto Draymond Green e Donte DiVincenzo registraram 17 e 16 pontos cada, respectivamente.

"Isto é divertido, é sobre isso que estamos aqui. Adoramos competir e, embora preferiríamos estar em casa agora sossegados com a vaga nos playoffs, a posição em que estamos agora é esta", comentou Steve Kerr, técnico dos Warriors, sobre a luta do atual campeão para se classificar aos playoffs.

O triunfo desta terça levou os Warriors ao provisório quinto lugar da tabela da Conferência Oeste, com 42 triunfos e 38 derrotas. Mas a equipe perderá este posto nesta quarta, ao fim da partida entre Los Angeles Clippers e Los Angeles Lakers - o vencedor assumirá o quinto lugar, desbancando os atuais campeões para sexto.

"Estou muito orgulhoso dos meus garotos pelo que eles têm feito nas últimas semanas para nos colocar numa boa posição. Mas agora temos que finalizar a situação e entrar de vez no Top 6", disse o treinador.

Do outro lado, o Thunder contou com 32 pontos de Shai Gilgeous-Alexander, 21 deles somente no primeiro tempo. Jalen Williams contribuiu com 19, mas não conseguiu evitar a terceira derrota seguida da equipe visitante, que figura em 10º na Conferência Oeste, com 38/42 .

Em situação mais tranquila, o Phoenix Suns dominou o San Antonio Spurs, venceu por 115 a 94 e confirmou sua classificação direta aos playoffs. O time foi liderado por Devin Booker e seus 27 pontos. Chris Paul anotou 22, enquanto Deandre Ayton obteve um "double-double" de 19 pontos e 11 rebotes. Kevin Durant registrou 18 pontos e o reserva Torrey Craig obteve dois dígitos em dois fundamentos: 15 pontos e 10 rebotes.

Em quarto lugar no Oeste, os Suns somam 44 triunfos e 35 derrotas. Já os Spurs, sem chances de classificação, estão em penúltimo, com 20/59. Os outros já classificados no Oeste são o Denver Nuggets, o Memphis Grizzlies e o Sacramento Kings. Os três times entraram em quadra na noite de terça e somente os Nuggets perderam.

Pela Conferência Leste, já são cinco os times garantidos nos playoffs: Milwaukee

Bucks, Boston Celtics, Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers e New York Knicks. Em quadra nesta terça, os Bucks superaram o Washington Wizards por 140 a 128, fora de casa, enquanto os Celtics foram batidos pelos 76ers por 103 a 101, longe de casa. Já os Cavaliers bateram o Orlando Magic por 117 a 113.

Confira os resultados da noite desta terça-feira:

Charlotte Hornets 100 x 120 Toronto Raptors

Washington Wizards 128 x 140 Milwaukee Bucks

Orlando Magic 113 x 117 Cleveland Cavaliers

Brooklyn Nets 102 x 107 Minnesota Timberwolves

Houston Rockets 124 x 103 Denver Nuggets

New Orleans Pelicans 103 x 121 Sacramento Kings

Chicago Bulls 105 x 123 Atlanta Hawks

Philadelphia 76ers 103 x 101 Boston Celtics

Phoenix Suns 115 x 94 San Antonio Spurs

Detroit Pistons 105 x 118 Miami Heat

Memphis Grizzlies 119 x 109 Portland Trail Blazers

Utah Jazz 133 x 135 Los Angeles Lakers

Golden State Warriors 136 x 125 Oklahoma City Thunder

Acompanhe os jogos desta quarta-feira:

Detroit Pistons x Brooklyn Nets

Indiana Pacers x New York Knicks

Milwaukee Bucks x Chicago Bulls

Boston Celtics x Toronto Raptors

Atlanta Hawks x Washington Wizards

New Orleans Pelicans x Memphis Grizzlies

Dallas Mavericks x Sacramento Kings

Los Angeles Clippers x Los Angeles Lakers