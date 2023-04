Resort em Foz do Iguaçu oferece atrações para crianças na Páscoa

Redação

Do Rota de Férias



05/04/2023 | 08:55



O Bourbon Cataratas do Iguaçu Thermas Eco Resort preparou uma programação especial para a celebração da Semana Santa. Os eventos que ocorrem entre 6 e 9 de abril no em resort em Foz do Iguaçu, incluem refeições para a Sexta-feira Santa e Domingo de Páscoa, além de eventos comemorativos à semana e atividades infantis com a temática do coelhinho.

Os clientes do resort terão a oportunidade de desfrutar de um almoço especial no Restaurante Tarobá, com menu festivo de Páscoa pelo valor de R$ 149 por pessoa.

Crianças de até 2 anos não pagam e as de 6 a 11 anos têm 50% de desconto. O restaurante ainda contará com música ao vivo e área kids. Antes do almoço, os visitantes poderão participar da missa de Páscoa na Capela Nossa Senhora da Paz, às 11h.

Páscoa no resort em Foz do Iguaçu

A programação especial de Páscoa contará ainda com um jantar de estio buffet árabe na quinta-feira. Na Sexta-feira Santa, o menu é assinado pelo chef executivo Rogério Siqueira. À noite, os hóspedes poderão saborear o jantar Festival de Peixes e Frutos do Mar.

Já no sábado, é dia de feijoada acompanhada de música ao vivo. Para a noite, o resort oferece um buffet com Costelão Assado em Fogo de Chão, um dos destaques da cozinha.

Para quem é fã de chocolate, o Chef de Pâtisserie Alessandro Moreira ministrará um Workshop de preparo de chocolate, com muitas opções para degustar. E as crianças terão a companhia dos personagens da Turma da Mônica nas diversas jornadas realizadas no resort, como o plantio de cenoura na horta orgânica do resort, na sexta-feira, para deixar o coelhinho mais feliz, e uma oficina de ovos de Páscoa, apresentando aos pequenos como são feitos os chocolates.

No sábado, os pequenos podem se divertir com a equipe de recreação do Bourbon na Caça ao Tesouro de Páscoa, no bingo ShowColate e, para finalizar o dia com grande estilo, a entrega de Ovos de Páscoa.