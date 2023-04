A Maldição do Triângulo das Bermudas: série estreia no History Channel

Da Redação

O Triângulo das Bermudas é o trecho oceânico mais notório da história, e evoca medo e fascinação sem fim. Delimitadas pelo estado da Flórida, Bermudas e Porto Rico, essas águas sugaram incontáveis navios, aviões e suas tripulações – alguns desapareceram sem deixar vestígios.

A nova série que o History exibe a partir de 8 de abril, às 22h10, A Maldição do Triângulo das Bermudas (The Bermuda Triangle: Into Cursed Waters), acompanha uma equipe de profissionais de elite enquanto investigam o local, desta vez com uma arma secreta: um mapa que marca todos os naufrágios e anomalias subaquáticas não identificadas.

A cada episódio de A Maldição do Triângulo das Bermudas, eles tentam identificar um naufrágio misterioso, ao mesmo tempo em que avaliam as evidências por trás de lendas e teorias científicas, como ondas rebeldes, bolhas gigantes de metano, redemoinhos sugadores de navios e zonas mortas que confundem equipamentos e aviões.

No Triângulo das Bermudas, nunca se sabe o que pode ser encontrado. No fundo do oceano, o time de pesquisadores faz história e descobertas importantes que vão além de mitos e conjecturas.

No episódio de estreia de A Maldição do Triângulo das Bermudas, Uma grande descoberta, com a ajuda de um mapa secreto, que está sendo elaborado há décadas, membros de uma equipe de elite investigam os mistérios do Triângulo das Bermudas.

Como 27 aviadores e tripulantes da Marinha dos EUA desapareceram sem deixar vestígios na mesma noite de 1945? Eles encontrarão seus restos mortais?

