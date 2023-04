Casamento de Tatá Werneck e Rafa Vitti teria quase chegado ao fim no Carnaval

05/04/2023 | 08:10



É eita atrás de vixe! Rafael Vitti e Tatá Werneck parecem ter enfretado uma fase bem complicada no casamento. Segundo informações do jornal Extra, a relação teria ficado por um fio durante o Carnaval de 2023.

Uma fonte próxima ao casal contou ao jornal que os dois tiveram um briga um pouco antes dos dias de folia, e que, por isso, Rafa decidiu alugar um flat:

- A Tatá é ciumenta e todo mundo sabe disso. Pouco antes do carnaval aconteceu alguma coisa que a deixou muito chateada e os dois tiveram uma briga. Ele chegou a postar de um flat em frente à praia, onde estava ficando até a poeira baixar. Depois viajou para surfar com amigos.

Ainda fora de casa, Rafa teria se preocupado em sempre estar presente para Clara Maria, filha do casal, de três anos de idade. Um outro amigo contou:

- Parecia que estavam separados, mas na mesma casa. Só que o Rafa é um paizão e estava lá o tempo todo.

Com muita conversa, Vitti e Werneck teriam decidido colocar algumas novas regras no casamento. As fontes afirmaram que Rafa se sentia sufocado no relacionamento, mas ama profundamente a esposa, então buscou uma reconciliação.

- Dentro dos novos acordos entre o casal, está uma maior liberdade para ele, disse a fonte.

Rafa teria, inclusive, saído com amigos antigos para testar se o acordo funcionaria.

- Era uma espécie de teste.

Depois da tempestade, parece que o relacionamento voltou aos trilhos. As fontes ainda contaram que o fato de Tatá estar no elenco da nova novela das nove, Amor e Paixão, teria ajudado na situação com Rafa.

- Ela está mais calma, feliz por poder voltar a trabalhar, conviver com pessoas. A pandemia foi muito traumática para ela e deixou consequências para o casal. Agora, as coisas estão voltando ao normal.