Pezzolano é oficializado para salvar Valladolid da queda: 'Mantê-lo onde merece'

04/04/2023 | 20:28



Paulo Pezzolano gostaria de ficar em férias no Brasil até julho, mas aceitou novo pedido de ajuda de Ronaldo Fenômeno e, após garantir o acesso do Cruzeiro em 2022, agora terá a missão de salvar o Valladolid, da Espanha, do rebaixamento. O treinador foi oficializado nesta terça-feira até 30 de junho de 2024 e prometeu fazer de tudo para salvar o time da queda.

"Venho muito feliz e empolgado, com vontade de trabalhar muito, e com um objetivo muito claro que é manter um clube histórico como está Real Valladolid onde é merecido", afirmou o treinador. "Ansioso para ver todos no domingo no José Zorrilla", seguiu, pedindo casa cheia diante do Mallorca.

A ideia do treinador uruguaio é apagar rapidamente da mente do torcedor a goleada humilhante de 6 a 0 sofrida na casa do Real Madrid, no fim de semana, que custou o emprego de José Rojo Martín, o Pacheta. O antigo treinador estava no clube desde 2021 e foi o responsável por conduzi-lo à elite espanhola.

O Valladolid é o segundo time fora da zona de rebaixamento do Espanhol, com um ponto a mais que o tradicional Valência (rival daqui quatro rodadas) e o Espanyol. A briga acirrada contra a queda obriga o treinador a largar bem. Serão 11 rodadas para cumprir sua missão.

Oficializado nesta terça-feira, o treinador já foi a campo. Ele conheceu as instalações do estádio José Zorrilla, onde fará sua estreia no domingo. Pela primeira vez trabalhando no futebol espanhol, ele será o terceiro uruguaio a dirigir a equipe na história. Antes dele, dirigiram a equipe Héctor Núñez (1975) e Victor Espárrago (1995).

O técnico chega à nova casa bastante elogiado. "Um profissional que conhecemos muito bem. Estive onze dias vendo futebol no Brasil e tive a sorte de ver como ele treina. É uma pessoa muito preparada, com ilusão, que conhece perfeitamente o plantel e também a LaLiga porque foi jogador do Mallorca", disse Fran Sánchez, diretor esportivo do clube.

"Ele é corajoso, metódico, com bom manuseamento de bola, de taque posicional. Tem certas semelhanças com Pacheta e um corpo técnico muito preparado, com pessoas inteligentes", enfatizou. "Obviamente não vem com uma varinha mágica, os protagonistas são os jogadores e neles temos confiança", disse. "Temos 28 pontos, são quatro equipes com menos (três caem), está tudo muito apertado e no domingo temos o primeiro jogo para somar, com todos unidos porque queremos a mesma coisa: consolidar na primeira divisão, o que este clube exige."