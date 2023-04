Haddad: falei ontem com Campos Neto sobre parcelamento de débito pelo PIX

04/04/2023 | 20:06



O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira, 4, ter conversado ontem, 3, com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sobre a possibilidade de parcelamento de operações de débito no PIX.

"Falava ontem com Roberto Campos Neto sobre o parcelamento de débito pelo PIX, que pode ser uma grande inovação do nosso sistema bancário, você parcelar usando essa ferramenta e melhorando as condições de competitividade, de crédito no País", afirmou, durante evento promovido pelo Bradesco BBI. A proposta faz parte de uma extensa agenda defendida pela equipe econômica para alavancar as condições de crédito no País.

Haddad teve uma reunião ontem com Roberto Campos Neto, em Brasília. O efeito de possíveis mudanças de meta sobre as expectativas de inflação também foi tema debatido no encontro, segundo o ministro.