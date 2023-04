CBV inaugura nova sede na Barra da Tijuca: 'Espaço de inclusão e muito trabalho'

04/04/2023 | 19:43



Com a presença de personagens ilustres da modalidade, a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) inaugurou nesta terça-feira sua alegre e moderna nova casa. A sede da entidade ficará na Barra da Tijuca e os dirigentes prometem ser um local de "inclusão e muito trabalho."

A nova sede é colorida e funcional. No espaço chama a atenção um mosaico que relembra todas as participações olímpicas do vôlei de quadra e de praia, e títulos mundiais de base. A entidade também fez questão de homenagear os técnicos olímpicos e os brasileiros que integram o Hall da Fama do Voleibol. Conforme aprovado na Assembleia Geral Ordinária em um hotel próximo, a nova sede receberá o nome do presidente Walter Pitombo Laranjeira, o Toroca.

"Garantir que a CBV tenha sua sede própria foi uma grande conquista da gestão do presidente Toroca. Uma decisão que desonera nossa folha mensal e que pode ser tomada graças a uma gestão responsável. Será um espaço de inclusão, conversa e muito trabalho", disse Radamés Lattari, presidente em exercício da CBV.

O discurso foi presenciado por muitos atletas e pessoas importantes na história do vôlei brasileiro, casos dos atletas olímpicos Bernard Rajzman, Ana Richa, Bárbara Seixas, Fernandão, Rebecca, Paula Hernandez, Lenice e Maria Elisa, do técnico da seleção brasileira masculina, Renan Dal Zotto, os treinadores medalhistas olímpicos Wantuil Coelho e Letícia Pessoa, o ex-presidente do COB e da CBV, Carlos Arthur Nuzman, o diretor geral do COB, Rogério Sampaio e o secretário estadual de Esporte e Lazer, Rafael Picciani.

"Esse espaço relembra a história vitoriosa do vôlei brasileiro e estará sempre aberto a atletas, técnicos, integrantes das Federações, árbitros e todos aqueles que fazem parte do mundo do voleibol", garantiu Radamés Lattari.