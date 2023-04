Lula convoca reunião de última hora com Haddad no Planalto

04/04/2023 | 18:45



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está reunido com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no Palácio do Planalto. De acordo com fontes, a reunião foi convocada há pouco por Lula, sem detalhar sobre o assunto do encontro.

Haddad saiu por volta das 18h do Ministério da Fazenda em direção ao Planalto. A reunião não consta nas agendas oficiais do presidente nem do ministro.