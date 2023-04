Guitarrista do NX Zero sofre acidente de moto e passará por cirurgia

04/04/2023 | 17:59



Gee Rocha, o guitarrista do NX Zero, sofreu um acidente de moto nesta segunda-feira, 3. Ele está bem, mas precisará passar por uma cirurgia por conta de uma fratura na clavícula.

O músico comunicou os fãs sobre o ocorrido por meio de um stories no Instagram, que já não está mais disponível. Ele sairá em turnê com a banda a partir de maio para a Tour Cedo ou Tarde, que marca o retorno do grupo.

"Ontem, na parte da tarde, sofri um acidente de moto. Felizmente, estão todos bem, não foi nada grave, mas acabei fraturando a clavícula e vou ter que operar hoje", explicou.

"Tudo o que me passou na cabeça foi os shows do NX. Sei que vai ficar tudo bem, mas parece que minha ansiedade em saber quando vou estar 100% é muito grande."

Ele ainda tranquilizou os seguidores: "Mas é isso. Ficarei bem e já já ensaio para os shows. Se cuidem. Aqui vou me cuidar muito".

A turnê Cedo ou Tarde começa no dia 28 de maio no Mita Festival, no Rio de Janeiro. Depois disso, o NX Zero ainda fará mais 21 shows ao redor do Brasil.