Novas fotos do live-action de A Pequena Sereia são divulgadas

04/04/2023 | 16:11



Nesta terça-feira, dia 4, novas imagens das gravações do filme A Pequena Sereia foram divulgadas. As fotos foram publicadas pela Entertainment Weekly, nelas aparecem Halle Bailey, que faz Ariel, e Jonah Hauer-King, intérprete do Príncipe Eric em várias delas.

Além do casal protagonista, aparecem também outros clássicos personagens do filme, como Tritão, pai de Ariel, e Úrsula. Os papéis desses dois importantes integrantes da produção são feitos por Javier Barden e Melissa McCarthy.

A Pequena Sereia tem previsão de chegar aos cinemas no Brasil em 26 de maio de 2023. Junto com as fotos, a revista também revelou novidades propostas por Lin-Manuel Miranda, junto com o compositor Alan Menken.

O filme contará com algumas músicas, mas uma surpresa boa para os fãs da Disney, três canções serão novas: Wild Uncharted Waters, cantada pelo príncipe Eric, interpretado por Jonah Hauer-King; Scuttlebutt, cantada por Linguado e Sebastian feitos por Awkwafina e Daveed Diggs; e For the First Time, cantada por Ariel papel de Halle Bailey.

Vale lembrar que o filme está sendo muito esperado pelo público. O longa está sendo marcado pela representatividade de ter Halle Bailey como a Ariel. A atriz já comentou sobre se sentir feliz com a boneca de A Pequena Sereia como ela.