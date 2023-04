Alinne Moraes interpretará mulher revolucionária em nova novela do Globoplay

04/04/2023 | 16:10



Depois de Um Lugar ao Sol, Alinne Moraes voltará para as telinhas da TV Globo para participar de outra novela. Mas, desta vez, a atriz será acompanhada pelos noveleiros apenas pelo Globoplay. Segundo a coluna Patricia Kogut, Alinne vai ter um papel de destaque na produção intitulada Guerreiros do Sol.

Na novela, a artista interpretará Jânia, uma feminista - mas, ela não será mais uma. Isso porque ela será a líder do movimento das mulheres em 1930.

- Ainda não começamos a preparação, mas posso adiantar que a Jânia é uma mulher muito à frente de seu tempo. Ela irá lutar pelos direitos e pela emancipação das mulheres que eram submissas naquela época. É uma mulher gigante, revolucionária. Terei um enorme orgulho de interpretar.

Além de Alinne, Guerreiros do Sol contará com José de Abreu e Isadora Cruz, colegas de elenco em Mar do Sertão. Vale lembrar que a novela contará a história de Lampião e Maria Bonita através de uma releitura.

Para a felicidade de todos os espectadores que amam um cenário natural, as gravações acontecerão na Paraíba, em Pernambuco, em Sergipe, e em Alagoas. Mas, é claro que algumas cenas serão feitas nos estúdios da Globo, também conhecido como Projac, no Rio de Janeiro.

Animados?