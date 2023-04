Gee Rocha, guitarrista do NX Zero, sofre acidente poucas semanas antes da turnê de retorno da banda

04/04/2023 | 16:10



Na última segunda-feira, dia 3, Gee Rocha, guitarrista do NX Zero, compartilhou em suas redes sociais que passará por uma cirurgia na clavícula após sofrer um acidente de moto. Os fãs da banda lamentaram o ocorrido, principalmente porque a banda está prestes a fazer uma turnê de retorno.

Bom dia! Ontem na parte da tarde sofri um acidente de moto! Felizmente estão todos bem, não foi nada grave... mas acabei fraturando a clavícula e vou ter que operar hoje. Tudo que me passou na cabeça foram os shows do NX! Sei que vai ficar tudo bem, mas parece que minha ansiedade em saber quando vou estar 100%, é muito grande. Mas é isso! Ficarei bem e já já ensaiando para shows. Se cuidem. Aqui vou me cuidar muito.

A turnê Cedo ou Tarde, do NX Zero, terá início em 28 de maio. Os integrantes da banda anunciaram no início de fevereiro as datas e cidades da turnê de reencontro. O grupo foi formado em 2001 e permaneceu na ativa até 2017. Agora, Di Ferrero, Gee Rocha, Dani Weksler, Caco Grandino e Fi Ricardo vão voltar aos palcos.