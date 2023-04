Ouro fecha em alta, favorecido por dólar fraco e queda dos juros dos Treasuries

04/04/2023 | 14:44



O contrato mais líquido do ouro avançou na sessão desta terça-feira, 4, favorecido pela fraqueza do dólar ante rivais fortes depois de dados fracos dos Estados Unidos e impulsionado pela queda dos juros dos Treasuries.

Na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para junho fechou com ganho de 1,89%, a US$ 2.038,20 por onça-troy.

O ouro, apesar de ter iniciado o dia em baixa, foi fortemente impulsionado pela queda do dólar, que seguiu a publicação de dados fracos de empregos e de encomendas à indústria dos Estados Unidos e levou o metal precioso a voltar a operar acima da marca de US$ 2 mil por onça-troy.

Na visão de Craig Erlam, da Oanda, a marca de US$ 2 mil para o ouro vem sendo uma "grande barreira psicológica". "Um movimento acima disso traria recordes de cerca de US$ 2.070 em foco, mas isso pode depender de futuras expectativas de taxas de juros sendo reduzidas ainda mais e mais aversão ao risco nos mercados".

Ainda, os mercados financeiros enfrentam uma semana de negociação mais curta, com expectativas de liquidez reduzida devido ao feriado bancário da sexta-feira, o que, segundo a Daily FX, pode deixar o mercado do ouro vulnerável "a possíveis surtos de volatilidade".