Tom Brady não quer namorar famosas

04/04/2023 | 14:10



Tom Brady está na pista, mas ainda assim ele tem requisitos para a próxima amada. Segundo informações do Radar Online, o atleta não quer mais se envolver com pessoas famosas.

Fontes próximas a Brady afirmaram que ele sabe seu potencial entre as mulheres. Mas está em busca de alguém para viver mais tranquilo e discretamente. O site revelou que essa tem sido uma conversa do grupo de amigos do jogador.

- Tom está procurando uma garota normal com quem ele possa se estabelecer. Ele sabe que há muitas estrelas jovens e gostosas fazendo fila para uma chance de ficar com ele, mas ele está sendo cauteloso.

Ainda de acordo com as fontes do site, o ex marido de Gisele Bündchen não teria gostado de ver a modelo com os supostos novos affairs. No começo do ano, o mesmo portal falou que Tom estava tentando reconquistá-la:

- Tom está cansado de levar no queixo por Gisele. Ele acha que agora é a vez dele. Ele quer que as mulheres lá fora saibam que ele ainda é uma propriedade quente. Tom não quer ser queimado por outra supermodelo. Ele está apenas procurando por alguém normal para aproveitar a vida fora dos holofotes.

Vale lembrar que desde o anúncio oficial do divórcio do casal em outubro de 2022, Gisele apareceu em alguns momentos com o professor de jiu jitsu Joaquim Valente. Depois disso ela também foi apontada como o possível affair de um amigo de Brady.