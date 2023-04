Ele amava a cidade. Divulgava Paranapiacaba. Valorizava memória... ...e fez história!

Ademir Medici

Luiz Antônio Maragni

Santo André, 28-2-1952 – Joanópolis, SP, 1-2-2023

Memória inicia a Semana Santo André 2023 com uma notícia triste: a partida de Luiz Maragni, antigo colaborador desta página Memória.

A notícia foi trazida pela memorialista Claudia Ferreira, confirmada pela irmã de Luiz, Inês Maragni, e ganha uma interpretação comovente da jornalista Juliana Bontorim, coordenadora do DGABC-TV.

Andreense.

Satírico.

Memorialista nato

O fotógrafo e memorialista Luiz Maragni amava a sua Santo André. E de um modo todo especial. Por trás do seu jeito satírico, fazia estripulias sérias, como saltar os muros do Cemitério da Vila Assunção, vestir um uniforme de coveiro e fotografar - com exclusividade - o sepultamento do prefeito Celso Daniel.

Tinha verdadeira paixão pela Vila Ferroviária de Paranapiacaba, que ele fotografou de todos os ângulos, descobrindo o craque do time do Serrano e registrando-o pelas suas lentes.

Reuniu toda documentação familiar destinada ao Museu Municipal Octaviano Gaiarsa, o Museu de Santo André, via página Memória do Diário do Grande ABC.

Santo André em primeiro lugar, mas por que não morar por uns tempos em Cananéia e outros tempos em Joanópolis? Afinal, nascera, crescera, trabalhara sempre em Santo André, como será viver um pouco fora daqui? Foi e retornava sempre, recheando seu blog na Internet com as tiradas satíricas tão a seu gosto. A página ainda está no ar. Assistam. E conheçam um pouco da alma deste andreense que respirava história e memória.

Luiz Maragni partiu. Desta vez entrou pela porta da frente do Cemitério da Vila Assunção, sua última morada aqui na terra. Entre tantas coisas, deixou uma linda entrevista ao DGABC-TV. Era julho de 2017. Parece que foi hoje.

ADEUS - Luiz Maragni era filho de Cileno Maragni e de Ana Antoniol. Parte no mês em que completaria 71 anos. Foi sepultado no Cemitério da Saudade, em Vila Assunção, no túmulo da família Antoniol.

NO AR

Em homenagem a Maragni, o DGABC-TV está reprisando a entrevista que ele concedeu em 2017: site do Diário (www.dgabc.com.br), “face” da “Memória” (endereço no cabeçalho da página) e Youtube.

O MEMORIALISTA. Luiz Maragni em 2017 no estúdio do DGABC-TV: preocupação em resgatar e preservar história e memória

Ressurge um estádio - 4

EM CONSTRUÇÃO. Sábado, 25 de março de 2023. Estádio do Serrano, em Paranapiacaba. O gramado natural replantado. Os dormentes de ferro reaproveitados como mourões para sustentar os novos alambrados. A antiga e histórica arquibancada de madeira reconstruída. Ao fundo, as casas da vila ferroviária: a primeira, à esquerda, servirá ao Memorial Charles Murray

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 4 de abril de 1993 – ano 34, edição 8352

MANCHETE – Presidencialismo passa à frente.

Em quatro meses, regime supera parlamentarismo na preferência dos eleitores de Santo André, São Bernardo e São Caetano, conforme pesquisa do IMES (Instituto Municipal de Ensino Superior de São Caetano).

NOTA – IMES, atual USCS (Universidade São Caetano do Sul).

PLEBISCITO/TRIBUNA – Moacir Gallina, vereador de São Caetano: presidencialismo; Tetê Spindola, parlamentarismo.

EM 4 DE ABRIL DE...

1903 – Do correspondente do Estadão em São Bernardo: percorreu no domingo (29-3-1903) as ruas principais desta Vila a Procissão dos Passos, tendo pregado o sermão do encontro e no calvário um reverendo cujo nome não pudemos obter.

NOTA – Referia-se o correspondente do Estadão, Saladino Cardoso Franco, futuro prefeito, ao Centro do atual Município de São Bernardo.

Em 1993, foi redescoberta a imagem sacra da Procissão dos Passos nos tempos idos da Vila de São Bernardo, o que veremos nesta Semana Santa aqui em “Memória”.

1953 – Anacleto Campanella toma posse como prefeito de São Caetano. Assume o primeiro vice-prefeito da cidade, Jacob João Lorenzini.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Alfredo Marcondes, Aramina, Cruzália, Itajobi, Jaci, Marília e São José do Rio Pardo.

Pelo Brasil: Aquidabã (SE), Coremas (PB), Dom Macedo Costa (BA), Extremos e Governador Dix-Sept Rosado (RN), Presidente Kennedy (ES) e São Gabriel (RS).

Terça-feira Santa

4 de abril

“Com tudo meu direito estava com o Senhor, minha recompensa junto de meu Deus”. Is 49,4b

“As chamas de Jesus Cristo ferem os corações mais duros e aquecem as almas mais frias” São Boaventura

