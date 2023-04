É Tudo Verdade 2023: veja programação completa do festival

Da Redação

Do 33Giga



04/04/2023 | 13:55



O É Tudo Verdade – Festival Internacional de Documentários divulgou a programação completa de sua 28ª edição. O evento volta a acontecer plenamente de forma presencial entre 13 e 23 de abril, simultaneamente em seis salas em São Paulo e em três salas no Rio de Janeiro, com entrada franca.

O É Tudo Verdade – Festival Internacional de Documentários exibirá um total de 72 produções entre longas, médias e curtas-metragens, de 34 países. A programação inclui ainda conferências, debates e sessões em streaming. Você confere a programação completa aqui.

Os filmes vencedores dos prêmios dos júris nas Competições Brasileiras e Internacionais de Longas/Médias e de Curtas Metragens estarão automaticamente classificados para apreciação à disputa pelo Oscar do ano que vem.

Neste ano, a cerimônia de premiação acontece às 18h do sábado, 22 de abril, na Cinemateca Brasileira, em São Paulo. As produções premiadas pelos júris oficiais terão reapresentações especiais em ambas as cidades no dia 23.

A 28ª edição do É Tudo Verdade – Festival Internacional de Documentários conta com patrocínio do ITAÚ e da SABESP, parceria do SESC-SP, apoio cultural do GALO DA MANHÃ, SPCINE e ITAÚ CULTURAL e apoio da RIOFILME. Realização: Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e Ministério da Cultura do Governo Federal.

Serviço – 28º É Tudo Verdade – Festival Internacional de Documentários

Diretor-fundador: Amir Labaki

Salas – São Paulo

Cine Marquise (Av. Paulista, 2073)

Cinemateca Brasileira (Largo Sen. Raul Cardoso, 207)

IMS Paulista (Avenida Paulista, 2.424)

Sesc 24 de Maio (Rua 24 de Maio, 109)

SPCine – Centro Cultural São Paulo (Rua Vergueiro, 1.000)

Salas – Rio de Janeiro