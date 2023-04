Obituário - 4 de abril de 2023

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



04/04/2023 | 13:46



SANTO ANDRÉ

Victorio Catellari, 90. Natural de São José do Rio Pardo (SP). Residia no Jardim Santo André. Dia 29, em São Bernardo. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Severina de Almeida Gomes, 88. Natural de Pombal (PB). Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aguinaldo Pires, 85. Natural de Barretos (SP). Residia em Utinga, Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Geraldo Moreira de Souza, 76. Natural de Alfredo Marcondes (SP). Residia na Vila Tibiriçá, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Lúcia da Silva Campana. 76. Natural do Rio Tinto (MG). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aparecido Donizete da Silva, 61. Natural de Santo André. Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Ajudante geral. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Francisca Alves de Souza, 91. Natural de Várzea Alegre (CE). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério do Baeta.

Satiro Daiziro Fujita, 89. Natural de Marília (SP). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério Vila Euclides.

Antonio Rocha de Carvalho, 85. Natural de Brumado (BA). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério dos Casa.

Maria Conceição da Silva Victorino, 81. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério Vila Euclides.

Silvia Helena Nunes, 78. Natural de São Roque de Minas (MG). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 29. Campo das Oliveiras, em Jacareí (SP).

Luzinete Moura Gabriel, 75. Natural de São José do Egito (PE). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério do Baeta.

Jorge Carlos Gagliardi, 74. Natural do Rio de Janeiro, Capital. Residia na Vila Santa Rita, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério Vila Euclides.

Maria Cícera da Silva, 74. Natural de Quipapá (PE). Residia na Vila das Paineiras, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério dos Casa.

Benedito Tadeu Domingos, 73. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 29. Memorial Jardim Santo André.

Geni Oliveira dos Santos, 72. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia na Vila Industrial, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério dos Casa.

Marilena dos Santos, 72. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 29. Crematório Vila Alpina.

Shigueko Minami, 71. Natural de Mandaguari (PR). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 29, em Santo André. Jardim da Colina.

Gerusa Adão Patriota, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Santa Luzia, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério dos Casa.

Germison Lopes de Araújo, 56. Natural de Vitória de Santo Antão (PE). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 29. Memorial Jardim Santo André.

Luzinete Borges das Neves, 47. Natural da Barra (BA). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério dos Casa.

Sidnei Pereira França, 46. Natural do Rio de Janeiro, Capital. Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério dos Casa.

SÃO CAETANO

Maria das Mercês Silva, 79. Natural do Estado do Piauí. Residia no bairro Prosperidade, em São Caetano. Dia 29. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

João Batista Boaro, 71. Natural de São José do Rio Pardo (SP). Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 29. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Olívia Maria Soares, 98. Natural de Ouricuri (PE). Residia no Jardim Maravilha, em Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Cristina Laudelino Lopes, 69. Natural de São Paulo. Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Maria Batista de Fátima da Silva, 54. Natural de Senador Pompeu (CE). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 29, em São Bernardo. Cemitério Santa Lídia.

RIBEIRÃO PIRES

Maria de Lourdes Alves Rodrigues Barbosa, 75. Natural de Júlio Mesquita (SP). Residia na Vila Sueli, em Ribeirão Pires. Dia 29. Cemitério São José.