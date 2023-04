Palavra do Leitor

Da Redação



04/04/2023



UDTS

O Conselho Regional de Medicinado Estado de São Paulo divulgou que sete entre dez médicos, recém-formados, avaliados pelo órgão não sabiam como verificar corretamente a pressão arterial, ou identificar um paciente com infarto do miocárdio. Na época, o coordenador da prova do Cremesp, Dr. Bráulio Luna Filho, explicou que a prova era de média para fácil, com o objetivo de avaliar o conhecimento essencial para o médico começar a exercer a medicina. Uma antiga reportagem da TV Record falava de uma senhora que levou seu esposo, com dores no peito, nos braços e no estômago, aum hospital, o médico diagnosticou o problema como sendo uma virose. A esposa do paciente argumentou que o marido estava sofrendo um infarto, o médico indagou como que ela sabia que o marido estava infartando; vinte minutos o paciente foi a óbito por conta de uma parada cardíaca. Pensando em como minimizar o problema sugiro a criação de UDT (Unidades de Dor Torácica), de grande utilidade e de baixo custo. O objetivo é promover o imediato reconhecimento do IAM (Infarto Agudo do Miocárdio) e, com isso, adotar as medidas necessárias para evitar a morte. Essas unidades não requerem investimentos pesados com tecnologia, necessitando de leitos exclusivos para atendimento de pacientes com dor torácica, de acordo com a demanda do serviço. A unidade precisa estar equipada com monitor cardíaco, material para RCP (Ressuscitação Cardiopulmonar), aparelho de eletrocardiograma e um laboratório de retaguarda para dosar as enzimas cardíacas, CKMB, troponinas e mioglobina. E não esquecer o investimento principal, uma equipe médica e de enfermagem, bem treinada e motivada.



Roberto Canavezzi - São Caetano

Cargos Públicos

Sou do tempo em que vereador era função honrosa, disputada por muitos, para administrar o município, sem nenhuma remuneração. Hoje pesa no orçamento e carece de regulamentação pelos nossos congressistas. A maioria dos municípios tem uma ou duasesões por semana em horário que não prejudica a atividade principaldo edil. Sugestão aos deputados e senadores: municípios com menos de 100 mil eleitores, ajuda financeira mensal de um salário mínimo a título de ajuda de custo e nada mais e dois auxiliares; acima de 100 mil eleitores, cinco salários mínimos e até cinco auxiliares. Quanto aos deputadosestaduais: de segundaa sextafeira, 12 salários mínimos para todas as suas despesas (locomoção, moradia, paletó etc.) e, no máximo, seis auxiliares. Com relação aos deputados federais e senadores: expediente de segunda a sexta-feira e folga durante a última semana de cada mês. com direito a passagem de ida e volta à cidade de origem uma vez por mês; apartamento funcional ou quatro salários mínimos a título de aluguel, vencimento de vinte salários mínimos para suas despesas pessoais e deslocamentos e, no máximo, dez auxiliares. Outra providência importante é, mantendo o espírito democrático, acabar com o excesso de partidos políticos, reduzindo para, no máximo, seis, quando três são suficientes paraabranger todas as tendências (centro, direita e esquerda). O cargo político é temporário com dedicação máxima, como se fosse um corredor olímpico atuando no revezamento e orgulhoso com o desempenho da sua equipe.



Humberto Schuwartz Soares - Vila Velha (ES)

Água Santa

O primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista evoca o episódio bíblico do embate entre Golias e Davi. Assim como o mirrado personagem do Primeiro Livro de Samuel derrotou o gigante adversário apenas com uma pedra atirada com uma funda, o Água SANTA aniquilou o Palmeiras por 2 a 1 (Esportes, ontem). O Netuno, todavia, precisa manter a humildade, pois ainda tem o segundo jogo. Não pode se deixar embriagar pela soberba, evitando repetir o São Paulo no ano passado.



José Cardoso - São Caetano