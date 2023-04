Vendas de motos sobem 32,6% em março ante março de 2022, revela Fenabrave

04/04/2023 | 13:15



As vendas de motos tiveram crescimento de 32,6% no mês passado, frente a março de 2022, chegando a 145,9 mil unidades, número próximo à comercialização de carros de passeio no período: 146,2 mil. Na comparação com fevereiro, mês mais curto, os emplacamentos subiram 45,1%.

O balanço foi divulgado nesta terça-feira, 4, pela Fenabrave, associação que representa as concessionárias.

Como resultado da expansão dos serviços de entrega (delivery) e da busca do consumidor por veículos não só mais baratos, mas também mais econômicos no consumo de combustível, as vendas de motos somaram 357,1 mil unidades no primeiro trimestre. Isso representa um crescimento de 30% sobre o acumulado entre janeiro e março de 2022.