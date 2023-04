Nova série do universo de Game Of Thrones pode contar a conquista de Westeros pelos Targeryan

04/04/2023 | 13:11



Os fãs de Game Of Thrones já podem criar esperanças! Segundo informações da revista Variety, a HBO está estudando lançar uma nova série no universo de Westeros sobre a grande conquista Aegon Targaryen. A trama se passaria antes mesmo dos acontecimentos de House of Dragons, quando os irmãos Aegon Visenya e Rhaenys conquistaram todos os reinos, deixando apenas Dorne para atrás.

Ainda de acordo com a revista, a série não tem nome, roteiro ou diretor definidos - portando ainda está muito no mundo das ideias. Segundo fontes ouvidas pelo veículo, antes da série, a HBO em conjunto com a Warner Bros podem lançar um filme, que teria sua história continuada através dos episódios.

Caso você esteja um pouco perdido na cronologia, tudo bem! Nós te explicamos. Aegon viajou com as irmãs Visenya e Rhaenys, que também eram suas esposas. Com seus poderosos dragões, eles venceram guerras e Aegon se tornou o primeiro rei a sentar no trono de ferro de Westeros. Foi aí, então, que a Dinastia Targaryen começou. Tudo se passou cerca de 300 anos antes dos eventos de Game Of Thrones.