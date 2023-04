Smart Fechadura Wi-Fi de Embutir chega ao mercado por R$ 1.300

Da Redação

A Positivo Casa Inteligente lançou a Smart Fechadura Wi-Fi de Embutir. Voltada a usuários que não querem se preocupar em carregar chaves para cima e para baixo, a fechadura tem cinco opções de modos de abertura: senha, biometria, cartões (tags), chave mecânica e aplicativo gratuito da marca Positivo Casa Inteligente.

Além disso, a Smart Fechadura Wi-Fi de Embutir permite a configuração de até 99 senhas, permanentes ou temporárias, e até 99 impressões digitais de forma simultânea, recurso perfeito também para pequenas e médias empresas.

Na cor preta com brilho fosco, a Smart Fechadura Wi-Fi de Embutir dá um aspecto elegante às portas e pode ser usada em diversos ambientes, já que é compatível com diversos modelos de portas de madeira – basta ter entre 35 e 50mm de espessura.

No quesito segurança, a nova Fechadura Wi-Fi alia proteção e versatilidade com cinco opções de abertura e diversas possibilidades de acesso por senhas – que podem ser permanentes ou dinâmicas, inclusive com tempo de duração definido pelo usuário.

A nova fechadura inteligente utiliza pilhas e, para economizar seu consumo, permanece em stand-by até o momento de um acionamento, dando uma autonomia de até 7 meses, com 20 usos diários, às pilhas do dispositivo.

A fechadura tem ainda uma entrada micro USB de emergência, que pode ser usada para energizar o produto em caso de problemas com a bateria e ausência de chave mecânica, e sistemas de travamento, tanto um automático “AutoLock” que tranca a porta após um período de inatividade, quanto uma trava mecânica do lado interno que evita, por exemplo, que crianças pequenas abram a porta e saiam do local sozinhas.

Configuração da Smart Fechadura Wi-Fi de Embutir

Para configurar a fechadura é muito simples: basta baixar o app gratuito da Positivo Casa Inteligente, se conectar a uma rede Wi-Fi de 2,4 GHz, fazer o pareamento do produto com o smartphone e começar a utilizar.

Além de controlar as ações pelo aplicativo também é possível a integração com outros produtos da Positivo Casa Inteligente para criação de cenas de automação.

A Smart Fechadura Wi-Fi de Embutir já pode ser adquirida no site da Positivo Casa Inteligente por R$ R$ 1.299. Mais informações sobre a Positivo Casa Inteligente e seus produtos estão disponíveis no site.

