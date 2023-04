Guarda procura casa para cães policiais aposentados

Luana Mello



04/04/2023 | 11:38



A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da GCM (Guarda Civil Municipal), está em busca de um novo lar para os cães aposentados da corporação: uma pastor belga malinois e um pastor alemão macho. O cão policial chega à aposentadoria após sete ou oito anos trabalhados, tempo limite considerado pela medicina veterinária, devido à rotina de atividades a que são submetidos.

Artemis é uma malinois de nove anos, castrada, que está na GCM deste 2013. Já o Thor, é um pastor alemão de oito anos, recém-aposentado e, em caso de adoção, terá castração garantida. Ambos os animais trabalharam durante oito anos auxiliando a GCM em operações de busca de entorpecentes.

“Os cães policiais são como outros, brincalhão, companheiro, amigo, são treinados para entender vozes de comando, eles são muito inteligentes e obedientes. Mas, é importante também os futuros tutores entenderem que eles são cães que precisam de espaço, como por exemplo chácaras”, explicou a subinspetora do Canil de Ribeirão Pires, Silvana Silveira.

Os interessados na adoção devem comparecer à base da GCM, na Rua Águida Tori Sortino, 115, bairro Panorama, a fim de conhecer o animal, conversar com os profissionais do Canil e iniciar um período de socialização, que pode levar entre uma e duas semanas. Após a adoção, a equipe do Canil realiza um acompanhamento de aproximadamente um ano para analisar o comportamento do cachorro e a adaptação ao novo lar e a nova família. Importante ressaltar que após a adoção, os cuidados com alimentação e tratamento veterinário, devem ser assumidos integralmente pelos novos tutores.