Equipe de Ribeirão captura cobra rara

Da Redação



04/04/2023 | 11:23



A prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da equipe ambiental, resgatou na manhã desta segunda-feira (3) uma serpente caninana com 2,29 metros.

A cobra estava em uma residência em Rio Grande da Serra e a moradora solicitou ajuda dos profissionais da Estância.

A serpente caninana é uma das maiores cobras da América do Sul. Na fase adulta pode ultrapassar 2,60 metros. A espécie pode ser encontrada no Cerrado, na Mata Atlântica e na Floresta Amazônica e tem o hábito de caçar em ninhos e abrigos.

“Essa espécie não é peçonhenta e não oferece nenhum risco. Não é venenosa. No entanto, é uma serpente muito agressiva, o que pode assustar as pessoas. É uma cobra rápida e pode ser encontrada enrolada em galhos, em carros e casas”, explicou o veterinário da equipe de Proteção à Fauna Silvestre e Bem-Estar Animal, Celso Gatti. O animal foi examinado ainda no local do resgate e depois levado até à base da equipe ambiental, onde ficará em observação até que possa ser reinserido na natureza.