Anitta se pronuncia após ser criticada por valor doado para ONG: As pessoas são nojentas, desocupadas e maldosas

04/04/2023 | 11:10



Cavalo dado não se olha o dente? Não foi o caso de Anitta. A cantora foi duramente criticada na web após doar dinheiro para uma ONG e ter o valor divulgado. Isso porque, segundo os internautas, ela ofereceu uma quantia muito baixa comparada ao que fatura mensalmente. Sem papas na língua, a intérprete de Girl From Rio - é claro - rebateu.

Como as pessoas são nojentas, desocupadas e maldosas. O valor que eu doei para o projeto em Angola foi o valor que me pediram. Eu não gosto de falar sobre isso justamente por conta da maldade das pessoas. A Zuzu é um projeto que eu apoio já há um bom tempo e valor que eu envio.

E continuou:

Para a Bruna, da Zuzu, é sempre o valor que ela me pede no momento. Ela me apresenta o projeto do momento, me diz quanto é e eu passo. Quando perguntei ela me mostrou o projeto do hospital, disse que custava cinco mil dólares (25 mil reais) e transferi o valor que ela pediu. Ela me pediu pra divulgar pois disse que ajudaria a ONG e por isso eu deixei. Não foi pra tirar vantagem de absolutamente nada. Os desocupados ao invés de ficarem defecando pela boca deveriam procurar sua maneira de ajudar ao próximo. Beijos.

