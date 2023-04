Key Alves e Gustavo teriam terminado namoro após dois meses

04/04/2023 | 11:10



Chegou ao fim o melhor casal da história do BBB? Key Alves e Gustavo Benedeti parece que não estão mais juntos depois de dois meses após o confinamento na casa mais vigiada do Brasil.

Segundo informações do Metrópoles, a jogadora de vôlei e o empresário teriam rompido o relacionamento depois de colherem alguns frutos da exposição fora do reality.

Amigos próximos ao suposto ex-casal revelaram que foi Gustavo quem decidiu colocar um ponto final em tudo e os dois teriam terminado de maneira amigável. Porém, através dos Stories no Instagram, Key parece estar arrasada.

A ex-sister publicou uma foto com lágrimas no rosto, sem legenda, apenas com um emoji chorando também. Eita! Vale lembrar que Key marcou presença no evento de Thiaguinho, o Tardezinha, que rolou no último sábado, dia 1°, no Rio de Janeiro, sem a presença de Gustavo e ali a pulga atrás da orelha já tinha sido instalada.