Artigo: Tragédias evitáveis

Da Redação



04/04/2023 | 10:47



Neste início de ano, o mundo assistiu estarrecido às imagens de um povo morrendo pela fome e pela falta de assistência básica, rodeado pela floresta mais rica do mundo. O drama dos yanomamis, especialmente das crianças, chocou pelo claro descaso. Uma tragédia silenciosa para a qual, finalmente, olhamos com mais atenção. Essa atenção pede, também, visão atenta para um dos aspectos desse quadro: o saneamento.

A contaminação das águas das quais os yanomamis se servem, especialmente pelo mercúrio usado no garimpo ilegal, leva a uma série de graves consequências. O consumo da água traz condições sérias de saúde, enquanto a fauna dos rios é dizimada pelos elementos tóxicos. Condição que afeta não somente essa, mas também outras populações. Em São Gabriel da Cachoeira (Amazonas), cidade mais indígena do Brasil, mais de 90% dos habitantes não têm acesso à água tratada. Além disso, os índices de mortalidade infantil estão entre os piores do país, na casa de 34,6 óbitos por mil nascidos vivos.

Efeitos do garimpo ilegal, do desmatamento e, também, da falta de saneamento básico, que leva mais contaminação a essa e outras comunidades de todas as regiões. E não precisamos ir aos confins da Amazônia para encontrar essa tragédia: em grandes cidades, essa realidade segue presente. Em todo o País, 11 mil pessoas morrem por ano devido à falta de tratamento de água e esgoto, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Em pleno Século XXI, uma criança morre a cada três horas por falta de saneamento. Não estamos falando de comunidades isoladas. Pelo contrário. Em muitos casos essa realidade está presente em algumas das maiores cidades do País. No caso dos yanomamis, mistura de falta de fiscalização e desamparo parecem ser as causas das mortes. No caso do saneamento, a responsabilidade recai sobre os Estados que, com as companhias estaduais, são responsáveis por prestarem serviços para 70% da população brasileira há mais de 50 anos.

Na raiz desses problemas, estão políticas públicas inadequadas e mal aplicadas – ou mesmo a ausência delas –, que perpetuam quadros que deveriam ser inaceitáveis neste século. Quase metade da população brasileira ainda não tem acesso ao tratamento de esgoto, um ciclo que segue prejudicando a saúde e custando vidas.

Não podemos esperar o choque de realidade, como o que vimos com os Yanomami, para fazer o necessário. Basta de discursos e de repetir o óbvio. É preciso agir efetivamente pelo bem-estar das pessoas, combatendo os desmandos, cumprindo a lei e garantindo qualidade de vida para os brasileiros, no saneamento básico e em outras tantas áreas. Sem isso, seguiremos testemunhas de outras tragédias evitáveis

Yves Besse é presidente da Cristalina Saneamento.