Resort em Atibaia tem programação especial para Páscoa e Tiradentes

O mês de abril é um dos mais esperados pelos amantes de viagens, já que conta com dois feriados nacionais: Páscoa e Tiradentes. Além disso, é possível emendar o feriado do Dia do Trabalho, em 1° de maio, para aproveitar ainda mais. E para quem quer tornar esses dias inesquecíveis, um resort em Atibaia, perto de São Paulo, preparou uma programação com atrações para todos os públicos. Trata-se do Bourbon Atibaia Resort, que fica a cerca de uma hora de carro da capital paulista.

Páscoa no resort em Atibaia

Para a Páscoa, uma das novidades é a Oficina de Ovos de Chocolate, que será ministrada pelo chef Abner, especialista em todo o processo de fabricação de ovos de Páscoa. O workshop será exclusivo para hóspedes do resort e terá capacidade para 25 pessoas, com inscrição prévia.

As crianças também poderão se divertir na Vila de Páscoa Bourbon, um espaço com atividades, brincadeiras, jogos e oficinas de Páscoa, onde todos poderão interagir com a natureza e experimentar muitas aventuras ao lado do coelhinho.

Além disso, a programação inclui diversas atividades gastronômicas, como oficinas de pizza ou risotos, workshops de drinks e degustação de vinhos. E para garantir a diversão das crianças, a Turma da Mônica estará presente durante todo o mês de abril, com brincadeiras e espetáculos de teatro, como “A Pequena Sereia” e “Piratas do Caramba”.

Feriado esportivo

Para quem gosta de esportes, o resort oferece aulas de tênis, beach tennis, futebol, arco e flecha, escalada, entre outras atividades. No dia 20 de abril, um dia antes da celebração do Tiradentes, o técnico da seleção feminina de tênis de mesa, Reinaldo Hideo Yamamoto, dará uma aula sobre o esporte e ainda fará o desafio do saque ao redor da área das piscinas.

E para os amantes de música, o Bourbon Atibaia terá shows como “Tributo a Tim Maia” e “Melhor da MPB e do Piano Bar”, além de festas temáticas nas áreas das piscinas, com bandas ao vivo e música todos os dias dos feriados.